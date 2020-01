Auto tweemaal betrokken bij ongeval A27 bij Hank

Komt het dorpshuis terug in Raamsdonks­veer?

3 januari RAAMSDONKSVEER – Er komt een nieuw dorpshuis in Raamsdonksveer. Tenminste, als het aan Ton Koopmans ligt. Hij heeft een plan ingediend bij de gemeente Geertruidenberg om het gebouw waar nu basisschool De Wilsdonck in zit, in 2022 te verbouwen tot ontmoetingsplaats en appartementen met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer.