Auto slaat over de kop op afrit A59 bij Made, bestuurster gewond

Geertrui­den­berg nog niet blij met 1,4 miljoen voor Jeugdzorg: ‘Er had best 5 ton bij gemogen’

6 juli RAAMSDONKSVEER - De 1,4 miljoen euro die Geertruidenberg is toegezegd om de tekorten in de Jeugdzorg op te vangen, is nauwelijks toereikend. ,,Er had best vijf ton bij gemogen", tempert een voorzichtige wethouder Adriaan de Jongh het optimisme.