Auto slaat over de kop op A58 bij Tilburg

Carnavals­op­toch­ten en het KNMI: 'In ons draaiboek staat mooi weer'

2 maart Carnavalsstichtingen in de hele regio houden de weerberichten nauwlettend in de gaten. Gaat stormachtig weer en regen optochten in de wielen rijden? Of valt het uiteindelijk mee? Gisteren offerden enkele Boemeldonckers nog wat worsten. Alles voor een ongestoorde carnaval.