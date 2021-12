Auto slaat over de kop en belandt in sloot langs A59 bij Raamsdonksveer, 3 gewonden

De auto kwam in de berm terecht, sloeg meerdere keren over de kop en belandde vervolgens tientallen meters verderop in de sloot. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de drie inzittenden al uit het voertuig. Het trio is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Fles lachgas gevonden

Door het ongeval lag er een hoop rommel in en langs de sloot. In de auto is een lachgasfles gevonden. Het is onbekend of deze is gebruikt. De politie heeft bij de bestuurder alcohol- en speeksteltesten afgenomen. Het is niet bekend wat hiervan het resultaat is.