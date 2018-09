Auto slaat op de kop op A59 bij Made

Dongemond-leerlingen snappen niks van ophef over In­sta-fo­to's: 'Docentje pesten? Grappig toch?'

26 september RAAMSDONKSVEER - Ze snappen 'dat het een beetje pijn doet', maar verder is het 'gewoon grappig toch?' De Havo 4-leerlingen bij de fietsenstalling van het Dongemond College in Raamsdonksveer begrijpen niets van de heisa over leerlingen die docenten bashen op internet. ,,Het is hun eigen schuld , zeggen ze. ,,Dan hadden ze hun foto maar niet op social media moeten zetten. "