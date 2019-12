Auto’s alleen nog maar te gast in de Vijverstraat in Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE – De Vijverstraat in Lage Zwaluwe is de eerste straat in de gemeente Drimmelen waar vanaf nu auto’s alleen nog maar te gast zijn.

Het riool onder de Vijverstraat is het afgelopen half jaar vernieuwd en de weg is inmiddels ingericht als fietsstraat waar auto’s maximaal 30 km mogen rijden. Naast dat de riolering aan vervanging toe was, was er veel onduidelijkheid over de inrichting van de straat. Hieraan liggen namelijk diverse garages en opritten van woonhuizen, waardoor vooral langzaam verkeer gebruik maakt van deze straat, maar waar auto’s dus wel toegang moeten hebben.

Fietstocht

Daarom is besloten om na de vervanging van het riool de straat officieel een fietsstraat te maken, waar auto’s te gast zijn. Om het moment van oplevering te markeren gaat wethouder Jan-Willem Stoop de vernieuwde Vijverstraat officieel in gebruik nemen, samen met grote en kleinere buurtbewoners. Gezamenlijk fietsen zij woensdagmiddag om 13.30 uur een stuk over de 700 meter lange weg. Aan het eind worden ze onthaald met ‘koek en zopie’.

ValOpShop

Het verzamelpunt voor de officiële ingebruikname is de (parkeer)plaats waar de Vijverstraat aansluit op de Ganshoeksingel. Alle buurtbewoners is gevraagd om mee te fietsen. Onder het genot van wat lekkers kan iedereen daarna gratis zijn fiets laten controleren bij de ValOpShop.