Auto rijdt van weg af en klapt tegen lantaarnpaal in Raamsdonksveer

Bestuur voetbal­club TSC Oosterhout stapt op: ‘Geen idee waarom de stemming zo uitviel’

OOSTERHOUT - In aanloop naar de derby met Oosterhout is voetbalvereniging TSC in een bestuurscrisis terechtgekomen. Het voltallige bestuur van de club uit Oosterhout is donderdagavond opgestapt.

11 november