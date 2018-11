Auto rijdt tegen boom op Dongenseweg in Rijen, bestuurder gewond

Geef uw mening Hoe reist u liever: met auto in file of met een dure trein?

11:00 Afgelopen week maakte de NS bekend dat treinkaartjes komend jaar weer flink duurder worden. Dat deed de spoorvervoerder op een dag dat talloze Nederlanders vast stonden in de file tijdens een van de drukste spitsen van het jaar. Het lijkt kiezen tussen twee kwaden voor veel forenzen: kostbare tijd verliezen in de auto of diep in de buidel tasten voor een rit over het spoor.