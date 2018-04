Auto rijdt slingerend door Dongen, politie houdt dronken bestuurder aan

OM: familielid Van Puijfelik was wel degelijk betrokken bij cokesmokkel

7:00 Het Openbaar Ministerie wil nader onderzoek laten verrichten naar de rol van papierverwerker Van Puijfelik in Oosterhout bij de smokkel van 55 kilo coke. Dat heeft officier van justitie Koos Plooij van het Landelijk Parket donderdag gezegd bij de eerste behandeling van de zaak in de rechtbank in Amsterdam.