Auto op zijkant in sloot op A59 bij Raamsdonksveer

Molenschot krijg toch weer een kroeg, Bij Baans wordt het nieuwe dorpscafé

11:00 MOLENSCHOT - Als je Niels Baans vroeg of hij een café wilde beginnen dan was het antwoord dat hij liever aan de andere kant van de bar zat. ,,Nu krijg ik het in mijn schoot geworpen.” Het kan verkeren. In het dorp zonder café begint hij 1 november Dorpscafé Bij Baans. De laatste twee dagen van oktober is er kennismakingscafé.