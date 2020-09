Auto op de kop bij botsing op Ketenbaan-Vijf Eikenweg in Oosterhout

‘Licht sportpark De Elskens kan nog niet helemaal uit’

23 september OOSTERHOUT - ,,Een zee van licht.” Zo is het parkeerterrein bij sportpark De Elskens 's avonds en 's nachts, meent raadslid Jan Boers (GroenLinks). ,,Ongeacht of er activiteiten zijn. Willen wij als gemeente geloofwaardig zijn, dan moeten we het goede voorbeeld geven, dus energie besparen.” Vandaar Boers’ vraag aan de gemeente Oosterhout: ,,Mag het licht uit?”