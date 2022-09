Auto met vijf inzittenden belandt ondersteboven in sloot, brandweer bevrijdt beknelde slachtoffers

Oosterhout denkt aan openen ‘verwarmde’ gemeente­pan­den, om te werken en te ontmoeten

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout onderzoekt of het mogelijk is om ‘verwarmde’ locaties te openen. ,,Er zijn ideeën om (gemeente)locaties open te stellen, waar mensen naartoe kunnen komen om te werken of elkaar te ontmoeten. Goed ook uit oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing.”

