Auto loopt flinke schade op bij botsing in Dongen

Man door meerdere mensen aangeval­len na online verkoopaf­spraak

12:50 DORST - Een man is zondagavond door meerdere personen aangevallen in de omgeving van de Boslaan en de Suraeweg in Dorst. Het gebeurde vlak voordat het slachtoffer een telefoon op zou halen die hij online had gekocht. Dat meldt de politie.