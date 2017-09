Auto knalt tegen vangrail op A59; één rijstrook dicht bij Dussen

Ultieme reddingspoging voor ijsbaan in Raamsdonksveer: 'Heereplein is onrealistisch'

12:38 RAAMSDONKSVEER - Komt er toch weer een ijsbaan in de Koloszaal? Of is het over en uit? Stichting 't Veerse IJsplein gaat nog een keer met Koloszaal-eigenaar Peter van Drunen in overleg. "Het is de enige optie", zegt Jan Kievith namens 't Veerse IJsplein. Koloszaal was jarenlang de trouwe gastheer van de ijsbaan in de periode rond kerst. "Maar mede vanwege de hoge kosten en druk voor het personeel is aangegeven dat vorig jaar de laatste keer zou zijn. Heel begrijpelijk", vindt Kievith.