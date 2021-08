Auto knalt achterop vrachtwagen op A59 bij Made, inzittende raakt gewond

Arriva wil buslijnen schrappen, vrees voor weekendiso­le­ment Gilze en azc

31 juli RIJEN - In een coronaherstelplan schrijft busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen te willen schrappen in Gilze en Rijen. Daardoor zouden Gilze en het azc in het weekend geen busverbinding meer hebben. Het college van B en W dient protest in bij de vervoersmaatschappij. Arriva zegt nog volop in overleg te zijn.