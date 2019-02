Auto klapt achterop tankwagen op A27 bij Raamsdonksveer: weg weer vrij

Huisartsen­korps in Brabant vergrijst: ‘Vervanging zoeken wordt steeds moeilijker’

13:52 Het aantal huisartsen en banen in gezondheidscentra in Brabant is in 2018 afgenomen met 6,5 procent ten opzichte van 2017. In de rest van Nederland nam het aantal banen in die sector alleen maar toe of bleef het gelijk. Alleen in Limburg is ook een daling te zien in die sector, met 8 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.