Auto in lichterlaaie op Rijksweg in Rijen

VIDEO Brand in pand restaurant Me Gusta: ‘De emoties komen waarschijn­lijk vannacht’

8:39 OOSTERHOUT - Het pand van restaurant Me Gusta aan de Oosterhoutse Willemstraat is woensdagavond zwaar getroffen door een brand. De woning boven de zaak, waar een vader en zoon wonen, is grotendeels verwoest door het vuur. Restauranteigenaar Marcel van den Hul vreest dat Me Gusta, een begrip in Oosterhout, maanden dicht moet.