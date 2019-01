Auto gaat in vlammen op in Dongen

Beloning voor netjes rijden in Hooge Zwaluwe

6 januari HOOGE ZWALUWE - De gemeente Drimmelen krijgt maandag een zogenaamde ‘snelheidsmeter met beloning’. Wanneer autobestuurders zich aan de snelheid houden, komt er geld in de spaarpot. Het totaalbedrag wordt gegeven aan een lokaal doel of project. De meter komt op de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe te staan.