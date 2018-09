Auto door brand verwoest in Dongen, politie onderzoekt brandstichting

In Alp­hen-Chaam wonen relatief de meeste miljonairs van Brabant

6:08 ALPHEN-CHAAM - Het aantal miljonairs in Nederland is weer verder toegenomen. Ons land telde begin 2016 112.000 miljonairshuishoudens, het grootste aantal sinds 2006. Alphen-Chaam telt de meeste rijkaards in Brabant: 4,6 procent van de huishoudens bezit een miljoen of meer aan vermogen, op de voet gevolgd door Baarle-Nassau, Haaren, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Aalburg.