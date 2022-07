Auto brandt uit op A58 bij Molenschot

Nieuwe ontmoe­tings­plek in Raamsdonks­veer houdt jongeren van de straat: ‘Iedereen is welkom’

RAAMSDONKSVEER - Ze kunnen er darten, gamen of gewoon wat rondhangen. Ook wil Surplus Welzijn dat het nieuwe jongerencentrum in Raamsdonksveer een plek is waar de jeugd zijn ei kwijt kan, aan elkaar of aan een jongerenwerker. En iedereen is er welkom.

24 juni