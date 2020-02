Auto brandt uit bij winkelcentrum De Laverije in Rijen

Meerdere inbraken in één nacht in bedrijfs­pan­den Hooge Zwaluwe

21:19 HOOGE ZWALUWE - Inbrekers waren in de nacht van dinsdag op woensdag behoorlijk actief in de omgeving van bedrijfspanden in Hooge Zwaluwe. In totaal zijn er vier gevallen van inbraak en (mogelijk) diefstal bij de politie gemeld, van een vijfde is (nog) geen aangifte gedaan.