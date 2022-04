Auto botst tegen boom in Molenschot, bestuurder uit brandend voertuig gehaald

Verlichte Botenshow maakt doorstart: ‘Spectacu­lair gezicht als de boten de Zwaluwse haven binnenva­ren’

LAGE ZWALUWE - De Verlichte Botenshow in Lage Zwaluwe is terug van weggeweest. Zaterdag 16 april vaart er weer een bonte stoet in en uit de havens.

11 april