Auto botst tegen betonblok en vliegt over de kop in Oosterhout

Laatste optocht voor Raamsdonks carnavals­boeg­beeld: ‘Patrick ging altijd voor het maximale’

25 augustus ,,Hij was niet standaard. Alles moest groot, groter, grootst.” En dus neemt Raamsdonk in deze stijl afscheid van de plotseling overleden carnavalsvoorman Patrick Marcelissen. Zaterdag is er een stoet door het dorp, volgens de route van de carnavalsoptocht.