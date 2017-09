Auto botst op goederentrein bij Made, bestuurder gewond

Volop banen bij nieuw dis­tri­bu­tie­cen­trum Bol.com

7:26 Op zoek naar een baan? Bol.com in Waalwijk barst van de vacatures. ,,Gemiddeld nemen we 50 mensen aan per maand. Alleen al voor bol.com'', zegt Jos Goedhart hoofd personeelszaken bij Ingram Micro in Waalwijk.