Auto botst op A27 ter hoogte van Oosterhout op vangrail en eindigt op vluchtstrook

Geertrui­den­berg krijgt stuk kasteel­muur terug; kroon op levenswerk Bas Zijlmans

19:59 GEERTRUIDENBERG - Bas Zijlmans (83) was 11 jaar toen hij zijn vader en de hoofdonderwijzer beloofde het verloren gewaande kasteel van Geertruidenberg terug te vinden. ,,We waren gek van geschiedenis en kastelen”. Zeventig jaar later markeert hij de plek in het parkje bij het Wilhelminaplein waar zijn levenswerk gestalte krijgt. Een stuk van de kasteelmuur van ooit het grootste kasteel van Nederland wordt er teruggebouwd.