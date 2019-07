Auto belandt op zijkant in berm in Oosterhout, één persoon gewond

Video Afkoelen op stadhuis Oosterhout: ‘Fijn om helemaal verwend te worden‘

25 juli OOSTERHOUT - Donker en koel. Constant Schuurmans zit donderdagmiddag relaxed in de raadszaal van de gemeente Oosterhout. Op een groot scherm is de Tour de France te zien. Alsof hij in een bioscoop zit. ,,Geweldig is dit. Thuis loop ik alleen maar van de kamer naar de douche vanwege de warmte.“