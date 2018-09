Auto belandt op z'n kop na botsing in Raamsdonksveer

Verdachten cokesmok­kel bij Van Wanrooy blijven in cel

16:27 OOSTERHOUT - Vier verdachten van de smokkel van 3.500 kilo Colombiaanse cocaïne bij transportbedrijf Van Wanrooy in Oosterhout blijven nog zeker 60 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam deze week besloten.