Auto belandt op de kop in sloot bij ongeluk op A58 bij Molenschot, bestuurder op de vlucht

Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg. Door nog onbekende oorzaak zijn beide auto's naast de weg beland. Het is niet duidelijk of de auto's elkaar geraakt hebben. Wel is één voertuig de berm in gereden, door het hekwerk gevlogen en uiteindelijk op zijn kop in de sloot terechtgekomen. De andere moest vermoedelijk uitwijken en is daarna een aantal meter verderop ook door het hekwerk gereden en gespind.