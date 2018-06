Auto belandt op de kop in de berm naast A27 bij Raamsdonksveer, automobilist met de schrik vrij

'Er is altijd zitplaats in de bus, maar het is wel druk'

23 juni BREDA - In West-Brabant zijn vorig jaar 15,4 miljoen mensen op de bus gestapt. Dat is 18 procent meer dan in 2012, een absoluut record. Dat staat in het rapport Bussen in Brabant 2012-2017 van de Provincie Noord-Brabant. Ook blijkt dat zes procent van de bussen in West-Brabant niet op tijd rijdt.