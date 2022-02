Auto belandt in sloot in Made

Woonvoor­rang, hotels en de grijze kliko verdwijnt: wat kreeg politiek Geertrui­den­berg (niet) voor elkaar?

RAAMSDONKSVEER - Over een kleine maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nu blikken we terug op de afgelopen raadsperiode in Geertruidenberg. Wat is daar de afgelopen vier jaar bereikt? En wat kon de (uiteengevallen) coalitie niet waarmaken?

23 februari