Auto belandt in heg in Waspik

Toekomst Amergebied hangt af van landelijke energiebe­leid

30 oktober GEERTRUIDENBERG - Een Energie Experience in de koeltoren, een natuurpoort naar de Biesbosch of toch een windmolenpark? Ideeën genoeg voor de ontwikkeling van het gebied rond de Amercentrale in Geertruidenberg. Hoe het terrein er tussen nu en veertig jaar uitziet hangt echter voor een groot deel af van het landelijke energiebeleid.