Auke wil meer doen dan alleen zijn kantoor gebruiken als boeman wanneer het fout gaat met een leerling: ‘Ze mogen altijd aankloppen’

Van conrector naar rector op het Sint-Oelbertgymnasium in één jaar tijd. Auke van Ast volgt Hanneke Blom op die na twintig jaar rectorschap met pensioen gaat. ,,Dit had ik zelf een jaar geleden ook niet zien aankomen hoor. Ik was zelfs een beetje boos toen Hanneke twee weken na mijn aanstelling vertelde dat ze wegging. Ik wilde nog zoveel van haar leren”, aldus Van Ast.