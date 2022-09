Atletiekinspirator André Aarts onverwachts overleden, trainde op 75-jarige leeftijd nog voor marathon

Deel West-Brabantse gebouwen heeft 'extreem hoog' gasver­bruik: 'Borst natmaken komende wintermaan­den’

BREDA/ROOSENDAAL - 20 procent van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in West-Brabant heeft een ‘extreem hoog’ gasverbruik. Slechts een kwart heeft een energielabel, terwijl het C-label voor deze gebouwen per 1 januari 2023 verplicht is.

