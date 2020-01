Atledo Dongen mikpunt inbrekers

DONGEN - Atletiekvereniging Atledo in Dongen is het afgelopen weekeinde tot twee keer toe het slachtoffer geworden van inbrekers.

Zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als in de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in de kantine van de sportclub. Bestuurslid Johan Flipsen is zowel boos als verbaasd. ,,Wat moeten ze nou bij ons. Er valt hier werkelijk niets te halen’’, zegt hij.

Volgens Flipsen is de schade groot. ,,Ze hebben de kluis van de muur gebroken. Dat lukte in de eerste nacht waarschijnlijk niet waardoor ze de nacht daarop weer zijn teruggekomen. Er zat amper wat in die kluis, maar ondertussen is de schade groot. Vooral aan de buitendeuren en -ramen. Vervang maar eens een deur. Dat kost wel wat. Ik schat dat de schade alles bij elkaar duizenden euro’s groot is.’’

Atledo is niet de enige sportclub in de regio die de laatste tijdinbrekers op bezoek krijgen. Volgens politiewoordvoerder Dik Advocaat is in de regio van het politieteam Langstraat vaker raak. ,,De afgelopen nacht (van zondag op maandag, red.) is er ingebroken in de kantine van een tennisvereniging in Sprang-Capelle. In het weekeinde is er ook ingebroken bij een voetbalclub in De Moer. De kwestie speelt al een week of drie. De inbraken vinden altijd plaats in de nacht. We besteden er nu extra aandacht aan.’’