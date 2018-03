'Asomobilist' (20) vlucht voor politie en rijdt in op carnavalsvierders in Breda: 9 maanden cel

Leden van politieke partijen plakken Oosterhout vol posters

13 maart OOSTERHOUT - Op de voorruit, de voordeur, of prominent op een bord in de voortuin: met de verkiezingen in aantocht sieren posters met breed glimlachende lijsttrekkers en treffende slogans weer het Oosterhoutse straatbeeld. ''Toch is het anders dan vroeger, het zijn vooral mensen die zelf actief zijn in de politiek die de posters plakken'', meent Walter Ligtvoet (48) van GroenLinks.