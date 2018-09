Asfalt scheurt door droge zomer; vooral Aalburg moet aan de bak, in Waalwijk alleen schade aan Winterdijk

AALBURG/WAALWIJK - De asfaltwegen in Het Land van Heusden en Altena hebben het de afgelopen maanden flink te verduren gehad door de lange periode van droogte. Alleen al in de gemeente Aalburg zijn in negen wegen scheuren ontstaan. ,,Op sommige plekken is de weg 5 tot 6 centimeter verzakt."

In de gemeente Heusden zijn geen problemen geconstateerd. In Waalwijk alleen op de Winterdijk, zo laat een woordvoerder weten. ,,In het stuk tussen de Koesteeg en de Hoofdstraat in Sprang-Capelle zitten grote scheuren."

De wegenbeheerder van de gemeente Aalburg is best geschrokken van de omvang van de schade, zegt hij. ,,Ik heb dit nog niet eerder gezien." De gemeente gaat de scheuren nog deze maand herstellen. ,,Voordat het winter is, moet alles in orde zijn. Als er water in de scheuren loopt en het gaat vriezen, dan gaan de wegen helemaal kapot." Bovendien zijn de beschadigingen gevaarlijk. ,,De scheuren zitten niet overal, en het zijn vaak kleine stukken. Dat maakt het extra gevaarlijk, want mensen verwachten het niet."

Quote We gaan dit snel herstellen. Voordat het winter is, moet het in orde zijn. Wegenbeheerder gemeente Aalburg

Klei en veen

Opvallend is dat in de gemeente Heusden geen problemen zijn ontstaan en in Waalwijk alleen op de Winterdijk. In Aalburg snappen ze dat wel. ,,We zitten hier tussen twee rivieren en hebben hele andere grond. Er zit veel klei in de grond en veen. Door de droogte is dat gezakt." Bovendien is er door de ruilverkaveling in de jaren '60 heel wat grond door 'elkaar gegooid'. ,,Wegen zijn verbreed, sloten verlegd. Door de droogte zie je nu de contouren van die oude sloten terug."

Volgens de gemeente Waalwijk ligt de Winterdijk vermoedelijk ook op een ondergrond van veen. De gemeente zal de weg binnenkort herstellen, maar denkt dat de weg op de dijk in de nabije toekomst misschien wel helemaal op de schop moet. ,,Vanwege de vermoedelijke veenondergrond, de droogte en de daaruit voortkomende schades."

Aalburg zegt geen financiële kater over te houden aan de lange droge zomer. Wat de opknapbeurt van de wegen precies gaat kosten, weet de woordvoerder nog niet. ,,Maar we hebben hier gewoon een onderhoudsbudget voor."

