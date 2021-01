Asfalt gaat er helemaal uit bij drukke Burgemeester Holtroplaan: ‘Delen weg te slecht voor onderhoud’

Deskundi­gen met een handicap gezocht voor adviesraad Gilze en Rijen

6 januari RIJEN - Mensen met een handicap worden voortaan nadrukkelijk geraadpleegd over het beleid en de inrichting van openbare ruimte en gebouwen in Gilze en Rijen. De gemeente vraagt ervaringsdeskundigen voor een adviesgroep. Het is een stap in de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.