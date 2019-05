Asbest in toren St. Jan wordt verwijderd

BMX’ers in actie tijdens Urban City Cross in Oosterhout: ‘Waar zit de rem, weet je dat?’

26 mei OOSTERHOUT - Een jaar of zes is ze, en het is haar eerste ervaring met een BMX-fiets. Ze verzuipt bijna in de grote veiligheidshelm, maar ze gaat de uitdaging toch aan. Ze is wel onder de indruk van de grote vent naast haar, die vraagt of ze weet waar de rem zit.