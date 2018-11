Arrestatieteam pakt zo'n acht mensen op na mogelijke schietpartij bij Vijf Eiken in Rijen

De melding van het schietincident werd gedaan rond 01.10 uur. Minimaal één iemand raakte gewond. Deze persoon had een hoofdwond. Het is nog niet duidelijk of er meerdere gewonden zijn, aldus de politie vannacht.

Er kwamen veel politie-eenheden naar de Oosterhousteweg. Ook een arrestatieteam is ingezet. Dat team heeft mensen uit een viertal auto's gehaald, waarbij deze personen onder schot werden gehouden. Een groep van zo'n acht mensen zou in de handboeien zijn geslagen. Een arrestatiebus heeft hen rond 03.00 uur meegenomen. Het lijkt erop dat de acht personen allemaal zijn aangehouden, maar de politie kon daar deze nacht nog niets over bevestigen.

De politie geeft aan dat zij druk bezig is met onderzoeken wat er precies gebeurd is. Een politiehelikopter en politiehonden worden daarbij ingezet. Het gaat nog enkele uren duren voor meer duidelijk is over of er sprake is van een schietpartij en wat daar de aanleiding van is geweest.