Arnoud Kastelijns wordt vanavond benoemd als wethouder in Oosterhout

Na het vertrek van Marian Witte is er een vacature in het college van B en W. Nadat de potentiële opvolger Walther Hoosemans zich had teruggetrokken kwam Kastelijns in beeld.

Vier dagen per week

Quote Met mensen werken, dat is mijn sterke kant.” Arnoud Kastelijns, Beoogd wethouder Oosterhout. Kastelijns neemt de portefeuilles Grondzaken, Vastgoed, Sport, Natuur en Milieu, Dienstverlening, Water en Riool en Agrarische zaken voor zijn rekening. Hij wordt benoemd als deeltijd-wethouder en gaat voor vier dagen per week aan de slag.

Bijspringen achter de bar

Kastelijns: ,,Ik word deeltijd-wethouder, omdat ik ook nog acht uur per week in café ‘t Zonneke blijf werken. Je mag naast je wethouderschap een baan hebben. Het is nodig, omdat mijn moeder het niet alleen aankan. Ik help met de administratie en spring soms bij achter de bar.”

Wie neemt Oosterhout live over?

Met Oosterhout Live moet Kastelijns stoppen. ,,Het is mijn bedrijf, maar dat moet ik van de hand doen. Er zijn diverse mensen in beeld als opvolger om het bedrijf over te nemen. Gewoonlijk beginnen we in november met de voorverkoop, maar dat kan nu niet. We zijn er nog mee bezig. Ik verwacht dat we over zes weken weten wie Oosterhout Live gaat doen.”

Veel met mensen te maken

Het maakt Kastelijns niet zoveel uit welke portefeuilles hij heeft. ,,We beslissen als college samen over alle kwesties. Wie het uitvoert, vind ik minder belangrijk. Bij de portefeuilles die ik heb, heb ik veel met mensen te maken. En dat is precies wat ik wil. Dat is mijn sterke kant. We hebben allemaal met de portefeuilles geschoven. Nu ik erbij ben gekomen, zijn een paar portefeuilles opnieuw verdeeld.”

Formaliteit

Officieel moet er vanavond nog schriftelijk gestemd worden over de benoeming van Kastelijns, maar dat mag als een formaliteit beschouwd worden. Gemeentebelangen vergadert volgende week over wie de nieuwe fractievoorzitter van de partij wordt.

