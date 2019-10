Arkendonk: winkelcentrum met twee gezichten

OOSTERHOUT - Overdag is het prettig winkelen in Arkendonk in Oosterhout. 's Avonds overheerst er echter een onveilig gevoel bij de bezoekers, bleek tijdens bijeenkomsten over de toekomst van het centrumgebied.

Enkele locaties rond het winkelcentrum worden door omwonenden aangeduid als plekken waar 's avonds regelmatig drugs worden verhandeld. Ook de vele steegjes en brandgangen creëren een onveilige sfeer. Gemeente Oosterhout gaat daarom aan de slag met deze zwakke plekken en ontwikkelt plannen om Arkendonk toekomstbestendig te maken.

Naar binnen gekeerd

Quote Vanaf de buitenkant is niet goed te zien dat hier heel wat winkels zitten Gert-Jan Bartels “Het gebied is naar binnen gekeerd. Vanaf de buitenkant is niet goed te zien dat hier heel wat winkels zitten", vertelt Gert-Jan Bartels, projectmanager stadsontwikkeling bij de gemeente Oosterhout. "Het zwembad, de bibliotheek en de kerk staan leeg of hebben een tijdelijke invulling gekregen. Wanneer een van die gebouwen wordt gesloopt, krijg je meer 'lucht' in dit centrum. Dat komt de toegankelijkheid en veiligheid ten goede."

Ook wordt er nagedacht over parkeerroutes en woningbouw. Bovendien streeft de gemeente naar meer levendigheid, met name 's avonds wanneer de meeste winkels gesloten zijn. Bartels: "Horeca kan het gevoel van sociale veiligheid verhogen.”

Positief

Winkelcentrum Arkendonk werd veertig jaar geleden geopend. In de loop der jaren veranderde het winkelaanbod, maar ondernemers en bezoekers zijn nog altijd overwegend positief over Arkendonk.

"Je kunt hier gratis parkeren, er zijn twee supermarkten en andere winkels voor de dagelijkse boodschappen. Meer heb je eigenlijk niet nodig", zegt Iris van Groesen. Ze woont in het centrum van Oosterhout, maar komt regelmatig naar Arkendonk om boodschappen te doen. "Het is hier wat rustiger dan in de stad en de winkels zitten dichter bij elkaar."

Quote Dit is de beste plek die je maar kunt wensen Trudy van Leeuwen Bij de dierenwinkel van Trudy van Leeuwen haalt ze wat voor haar huisdier. De dierenspeciaalzaak maakt al dertig jaar deel uit van het winkelcentrum. Van Leeuwen moet er niet aan denken haar winkel elders voort te zetten. “Dit is de beste plek die je maar kunt wensen. Ik zit tegenover de Albert Heijn."

Leegstand beperken

Quote In de stad is het zelfs nog erger dan hier met de leegstand Cor Aarts Haar buurman Dennis Klerks, eigenaar van Schoenmakerij Arkendonk, is het met haar eens. "Ik hoop echter dat de leegstand beperkt kan worden." Bezoeker Cor Aarts maakt zich daar geen zorgen over. "Er was hier wat leegstand, maar dat is gedeeltelijk al opgelost. Leegstand zie je ook in het centrum van de stad. Daar is het zelfs nog erger dan hier."

Het pand waar voorheen de Marskramer in zat, staat momenteel nog leeg. Binnenkort neemt de Jumbo die ruimte in gebruik. "Ik mis de Marskramer", zegt Monique Schulte. "Daar kon je even naar binnen voor een pan, pannenlap of andere spullen die je nodig hebt om te koken. Zo'n soort winkel zou hier eigenlijk weer moeten komen. Een Blokker of een kleine Hema."

‘Echt voor boodschappen’

Ze vindt Arkendonk minder geschikt voor kledingwinkels. "Daarvoor komen de mensen niet naar Arkendonk. Ze komen hier echt voor hun boodschappen. Daarom hoeft het hier niet per sé te bruisen. Laat het hier maar gezellig functioneel zijn.”