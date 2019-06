Arendse Health Club Dongen in ruimer jasje

Plan voor zonneweide en windmolens in Oosterhout­se Oranjepol­der

7:00 OOSTERHOUT - Oosterhout wil in de Oranjepolder vier tot zes windmolens plaatsen en daarbij een zonneweide aanleggen. Het is een van de maatregelen om meer duurzame energie op te wekken. Wethouder Marcel Willemsen: ,,We onderzoeken of we in de Oranjepolder een energiepark kunnen aanleggen.”