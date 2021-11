Architect verbaasd dat hij geen AED zou willen toestaan, ‘Er is helemaal geen overleg geweest’

Wat er precies is voorgevallen weet Kees van Beijsterveldt niet. ,,Ik las zaterdag in de krant dat met mij, ik ben de architect van De Schakel, gesproken zou zijn en dat ik het plaatsen van de AED had tegengehouden. Dat vind ik heel vervelend.” Te meer omdat in de Soos recentelijk iemand is overleden aan een hartkwestie en de AED in De Schakel hing die op dat moment dicht was. ,,Nu is het net of ik de buitenkant van een gebouw belangrijker vindt dan een mensenleven.”