'Archeologische vondst' in Geertruidenberg blijkt riool

GEERTRUIDENBERG - Resten van het oude kasteel gevonden in Geertruidenberg? Nee, absoluut niet. Stadshistoricus Bas Zijlmans is beslist: "Het is een storm in een glas water."

Bij graafwerkzaamheden bij het Koninginnebastion, waar een nieuw complex van zorgorganisatie Het Hoge Veer verrijst, werden historische stukken van een muur gevonden.

Riool

De brokken steen lagen op een diepte van zo'n drie meter. Om te onderzoeken wat het precies was, werd het werk stilgelegd. Niet ver ervandaan stond in de veertiende eeuw het kasteel van Geertruidenberg. Zijlmans: "Het is gewoon een gemetseld riool, dat op balken ligt. Van rond 1900. Het riool loopt vanaf de Zuidwal richting de oude Donge. Waarschijnlijk om het regenwater af te voeren, want de Zuidwal ligt behoorlijk laag." Dat er nog muurrestanten zouden worden gevonden bij het Koninginnebastion achtte Zijlmans al als onwaarschijnlijk. "Dat was gewoon een moeras."

Hoge Veer

En het werk bij Het Hoge Veer? "Ga er maar dwars doorheen", geeft Zijlmans zijn zegen. Samen met de stadsarcheoloog, voorzitter Jan van Gils van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe en wethouder John van Vugt had de stadshistoricus hoog beraad op de plaats van gevonden steenbrokken. "Ze mogen verder gaan met bouwen", zegt ook Van Vugt (Keerpunt'74). "Het is geen historisch gebeuren, dus het heeft geen nut om hier een belemmering op te leggen." Of er nog resten van het kasteel worden gevonden? "De eerste honderd jaar niet", is Zijlmans zeker.

Einde verhaal