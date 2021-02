Archeologisch onderzoek legt eeuwenoude funderingen van ‘t Slotje bloot

Dat er tijdens de werkzaamheden wat gevonden zou worden, zat er dik in. ,,Maar dat er zoveel bewaard gebleven is én er zoveel op ons perceel zou staan had niemand verwacht”, zegt Sander Lodewikus van het Traais Energie Collectief (TEC).

Hij leidt de sanering en verbouwing van de boerderij uit 1650 dat straks onder de naam ‘Energiebrouwerij’ als hart van Terheijden moet gaan dienen. Van hieruit wordt het dorp van groene energie voorzien.

Dat de boerderij een tijdlang in de buurt stond van het omgracht herenhuis, blijkt uit de stenen funderingen van het bouwwerk dat op paar meter diepte in de modderige aarde te zien is. Gebouwd in de vijftiende eeuw, werd dit ‘Blockhuijs’ ook wel ’t Slotje genoemd. In 1889 brandde het grotendeels af.

Beeldbepalend

,,’t Slotje was lange tijd beeldbepalend, maar er is weinig informatie over hoe het eruit heeft gezien. Het is dus heel gaaf om dit zo te zien”, zegt Lodewikus. Het meest bijzondere vindt hij misschien nog wel de kademuur eromheen. ,,Die maakt het verhaal over hoe het er vroeger hier heeft uitgezien nog meer af.”

Bijzonder dus, maar de vondst biedt ook uitdagingen. In hoeverre de bouwplannen aangepast moeten worden, wordt nog puzzelen. ,,We zijn van plan een grote kelder te maken waar de pompen komen te staan. Het is nog even afwachten of dat allemaal nog mogelijk is. We vinden het ook belangrijk om het verhaal van Terheijden te bewaren.”

Een plek waar heden en verleden samenkomen; zo ziet Lodewikus de Energiebrouwerij voor zich. Naast de funderingen zijn namelijk ook voorwerpen gevonden. ,,Pannen, flesjes, porselein… Het zou mooi zijn om dat straks hier te kunnen laten zien.”

Ook Johan Bax, voorzitter van Heemkundekring De Vlasselt, is enthousiast over de staat van ‘t Slotje. ,,Heel interessant; het is toch de oorsprong van Terheijden die nu tastbaar is geworden. Het zou heel mooi zijn als we in de toekomst wat van die geschiedenis kunnen laten zien. Daar willen wij met volle energie aan meewerken.”