Arbeidsmigranten op De Katjeskelder in Oosterhout komen in opstand, FNV komt met zwartboek

Julian woont sinds een maand met acht mannen in een vakantiehuisje op De Katjeskelder. Hij wil niet met zijn achternaam in de krant, omdat hij bang is zijn baan te verliezen. Het ruikt muf in het huisje. De meubels hebben hun beste tijd gehad, maar het is er schoon. Julian is niet ontevreden over het huis: ,,De thermostaat werkt, het ziet er prima uit, maar met acht man één fornuis en één wasmachine delen, is gewoon te veel.’’