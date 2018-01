Arbeidsmigranten op camping mag niet, dwangsom voor camping Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - Een brief van welgeteld acht kantjes ligt op de keukentafel. ‘De huisvesting van arbeidsmigranten op de camping is in strijd met het bestemmingsplan’.

,,Het is niet anders. We hebben ons hier aan te houden”, geeft Janine Den Dunnen uit Lage Zwaluwe als reactie op de dwangsom van in totaal 52.000 euro van de gemeente Drimmelen. Voor vijf februari moeten de arbeidsmigranten, de woonunits en sanitaire voorzieningen van het terrein af zijn. Anders volgen er dure maatregelen.

Onregelmatigheden

Twee maanden geleden stond de politie op de stoep bij de eigenaren van Groene Camping In de polder in Lage Zwaluwe. Samen met de belastingdienst, de gemeente, het UWV en de Inspectie SZW hielden ze een controle op het huisvesten van arbeidsmigranten. Ze ‘constateerden onregelmatigheden’.

Volgens de gemeente voldeden woningen niet aan de regels voor brandveiligheid en bouwregelgeving. Verder was er geconstateerd dat het gebruik van de camping niet voldeed aan de bestemmingsplanregels en de eigenaren niet beschikken over een vereiste omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Paul Den Dunnen: ,,We zijn ons toen doodgeschrokken. Onaangekondigd stonden ze met 25 mensen voor de deur. Als criminelen werden we behandeld. Voor ons gevoel deden we niks fout.”

Toch heeft het stel direct actie ondernemen. Janine: ,,We zijn realistisch. We zitten ook niet te wachten op boetes. Twintig jaar lang werd het gedoogd. Maar volgens de regels mag het dus blijkbaar niet. Nadat we de brief ontvingen hebben we gelijk alle bewoners ingelicht. Ze reageerden emotioneel. Sommigen wonen hier al jaren.”

Liefde op de camping

Zo ook Cezary en Alexandra, beide uit Roemenië. Janine: ,,Ze hebben elkaar op deze camping leren kennen. Afgelopen kerst zijn ze voor de feestdagen naar Roemenië gereden. Cezary is zich gaan voorstellen aan zijn schoonouders. Afgelopen nacht hebben ze de rit van 2.000 kilometer terug naar Lage Zwaluwe gereden om hun laatste spullen te verhuizen.” Buiten zien we het stel hun laatste bezittingen in de auto inladen.

Het terrein is inmiddels verlaten. Janine: ,,Laten we eerlijk zijn. Natuurlijk was het een van onze inkomensbronnen. Het is alsof de gemeente een poot onder onze stoel heeft afgezaagd. Maar gelukkig was het niet onze core business. Dat is ons biologisch agrarisch bedrijf met bijbehorend de zomercamping. We hopen op korte termijn met de gemeente om de tafel te gaan zitten. We hebben zoveel nieuwe ideeën voor het stuk land dat nu leeg staat.”

Paul: ,,Om iedereen zomaar op straat te zetten ging ons te ver. We hebben voor iedereen nieuwe huisvesting geregeld.” Cezary en Alexandra zwaaien nog eenmaal naar Paul en Janine en stappen dan in. Het terrein is leeg.