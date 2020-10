Arbeidsmigranten kunnen ook in vrijkomende boerderijen worden ondergebracht

Is je woning inbraakp­roof? Gratis advies in Geertrui­den­berg

1 oktober GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Is je woning inbraakproof? Hoe snel is een inbreker binnen? Deugen de verlichting en de sloten? Het zijn allemaal vragen waar een woningscan antwoord op kan geven.Vijfhonderd eigenaren van koopwoningen in de Geertruidenberg ontvangen deze week een brief van de gemeente met een uitnodiging voor een -gratis- woningscan.