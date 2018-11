Arbeidsmigranten in broederhuis Glorieux

DONGEN - In het voormalige Broederhuis Glorieux in Dongen worden hoogstwaarschijnlijk arbeidsmigranten gehuisvest.

Dat zegt wethouder Bea van Beers van de gemeente Dongen. Zij reageert op de onrust die er in buurt heerst over werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in het complex aan de Triangellaan.

Gesprek

Van Beers zegt dat er maandag een gesprek is over de plannen met de Rijense eigenaar, woningcorporatie Leystromen. ,,Het initiatief moet eerst met ons besproken worden. De plannen kunnen alleen doorgaan als het in goed overleg met de buurt gebeurt’’, zegt Van Beers.

Volgens de wethouder (wonen) heeft Dongen zich aan een wettelijke opgave te houden om arbeidsmigranten een dak boven het hoofd te geven. ,,We toetsen het initiatief van Leystromen natuurlijk wel aan ons beleid.’’

Van Beers kan niet zeggen om hoeveel arbeidsmigranten het gaat en waar ze precies vandaan komen.

Asielzoekers

Twee jaar geleden ontstond er in de buurt consternatie toen bekend werd dat de gemeente Dongen in het Broederhuis asielzoekers wilde onderbrengen. Dat stuitte op hevig verzet waardoor het plan werd afgeblazen. Bij Leystromen kon niemand gisteren commentaar geven over dit nieuwe plan.

De congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd gesticht op 25 november 1830 in Ronse (België) door Stephanus Modestus Glorieux. De broeders stichtten instituten voor onderwijs, verpleging en verzorging. In 1844 komen de eerste broeders naar Nederland, in eerste instantie naar Delft. Later volgt onder meer Den Bosch en in 1892 ook Dongen, waar een groot onderwijsinstituut wordt gesticht en waar de naam Broeders van Dongen vandaan komt. De congregatie is inmiddels opgeheven.

Arbeidsmigranten

Dongen verwacht de komende jaren een toename van het aantal arbeidsmigranten dat woonruimte nodig heeft. Van ongeveer 450 mensen nu tot 700 à mogelijk zelfs 900 in 2025. Van Beers zei eerder dat precieze cijfers ontbreken waardoor het lastig zou zijn om de woningbehoefte precies vast te stellen.