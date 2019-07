Arabische voetbalclub Al-Wadha traint bij VV Gilze

Of schrijver dezes ervoor kan zorgen dat het veld kan worden gesproeid? Dat gaat niet lukken, dus zal de selectie van Al-Wadha uit Abu Dabi het deze dinsdagavond moeten doen met een droge grasmat.



Foutje in de communicatie, kan gebeuren. Voor de rest is trainer Maurice Steijn, die vanwege een buitenlands avontuur De Koel van VVV Venlo heeft ingeruild voor de zandbak van de Verenigde Arabische Emiraten, dik tevreden. ,,De faciliteiten zijn prima in orde. We zijn hier vooral voor het weer. Daarginds is het veel te heet, kun je alleen 's avonds trainen.’’